Venom 2: un teaser svela il titolo ufficiale e lo slittamento dell’uscita al cinema

Venom 2 è il sequel del cinecomic di Ruben Fleisher che ha introdotto il villain di Spider-Man con un’opera dedicata. Questo seguito, che vede alla regia Andy Serkis (Ogni tuo respiro, Mowgli – Il figlio della giungla), lancerà su schermo il personaggio di Carnage (già apparso brevemente nel primo film) che è interpretato da Woody Harrelson (qui trovate delle foto provenienti dal set).

Venom 2: le nuove informazioni

Nelle ultime ore, grazie ad un teaser ufficiale pubblicato da Sony Pictures su Twitter, sono state rivelate due novità fondamentali sulla realizzazione: è stato svelato il titolo, ovvero Venom: Let There Be Carnage, ed è stato confermato uno slittamento della data di uscita nelle sale, da ottobre 2020 al 25 giugno 2021, a causa del Covid-19. Se volete saperne di più, vi lasciamo alla clip in questione.