The Saint: Chris Pine è in trattative per il ruolo principale

The Saint è un noto personaggio creato dalla penna di Leslie Charteris, protagonista dei suoi romanzi. La figura è un antieroe e un moderno Robin Hood che è stato portato sia sul piccolo schermo con un’opera andata in onda tra il 1962 e il 1969 con Roger Moore, sia al cinema, con un iconico film del 1997 che ha visto Val Kilmer interpretare Simon Templar (suo vero nome).

The Saint: alla ricerca della parte

Tempo fa vi avevamo svelato che era in produzione un altro lungometraggio su The Saint con Dexter Fletcher (Rocketman, Wild Bill) alla regia, mentre oggi abbiamo una novità importante in merito. Variety ha infatti divulgato la notizia che il celebre Chris Pine (Star Trek, Outlaw King) è attualmente in trattative per ricoprire il ruolo di eroe della pellicola, in quanto Paramount sta spingendo affinché l’attore sia nel progetto. Vedremo come andranno a finire le cose e se l’artista sarà inserito nel cast.