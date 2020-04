Baldur’s Gate 3 rispetterà i tempi per l’Accesso Anticipato

A febbraio la Larian Studios aveva annunciato che Baldur’s Gate 3, il tanto atteso RPG next-gen, sarebbe stato disponibile tramite Accesso Anticipato entro la fine del 2020 (potete trovare qui un nostro articolo al riguardo). Da allora le cose sono cambiate drasticamente per tutti.

Con la pandemia di COVID-19 e tutti nel mondo in quarantena o obbligati al distanziamento sociale, quasi ogni angolo dell’industria è stata colpita, il che significa che moltissimi giochi hanno dovuto posticipare l’uscita dei titoli previsti per quest’anno. Baldur’s Gate 3, invece, sembra stia rispettando i tempi per l’arrivo in Accesso Anticipato del 2020.

In un’intervista al New York Times il CEO della Larian Studios, Swen Vincke, ha confermato che il titolo tanto atteso è in lavorazione, e uscirà nei tempi prestabiliti. Vincke ha dichiarato che, anche con il lavoro da casa, la Larian sta procedendo al 70/80 per cento rispetto alla regolare produttività, malgrado gli sviluppatori abbiano dovuto affrontare alcune difficoltà.

“Lo sviluppo sta procedendo, abbiamo solo subito un rallentamento.”

Appena sarà pronto, Baldur’s Gate 3 sarà disponibile per PC e Google Stadia, anche se probabilmente non sarà disponibile per Xbox One e PlayStation 4 ma solo per console next-gen.