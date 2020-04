Fortnite disponibile sul Play Store di Google

La Epic Games si è lasciata convincere da Google ed ha reso disponibile Fortnite anche su Play Store. Fin dall’uscita del titolo, lo sviluppatore di Fortnite non sembrava interessato a cedere il 30% degli incassi a Google, perciò il gioco non era mai stato disponibile su PlayStore. Fornite era disponibile per Android solo tramite il sito ufficiale Epic Games. Purtroppo però saltando Google Play e chiedendo agli utenti di scaricare il gioco direttamente dal sito, faceva perdere alla Epic Games moltissimo traffico potenziale, ma fino ad adesso non è stato un problema.

Ora, 18 mesi dopo l’uscita, Fortnite può essere trovato su Google Play come molte altre applicazioni Android. Malgrado la Epic Games abbia finalmente trovato il coraggio di fare questo passo, non sembra molto contenta. In un comunicato ha dichiarato che Google crea uno svantaggio per le app scaricate al di fuori del Play Store, ed ha confermato che anche la versione corrente continuerà ad essere supportata.

“Google mette in una posizione di svantaggio i software scaricati al di fuori di Google Play attraverso azioni tecniche e commerciali, come gli spaventosi e ripetitivi pop-up relativi alla sicurezza per il software scaricato e installato, restrizioni per i produttori, le pubbliche relazioni di Google che caratterizzano le fonti di software di terze parti come malware, e nuovi interventi, come Google Play Protect, per bloccare il software scaricato al di fuori di Google Play.”

Non ci sono buone notizie dunque per la Epic Games, che in questo momento ha visto moltissimi dei suoi giocatori spostare l’attenzione sul nuovo Battle Royal free-to-play Call of Duty Warzone, che adesso ha anche deciso di introdurre alcune modalità ed eventi in stile Fortnite. Speriamo che Google riveda presto la sua politica, così da permettere a tutti i produttori di promuove i loro titoli per Android anche al di fuori di del Play Store.