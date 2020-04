Call of Duty Warzone: arriva la punizione per i cheater

La Infinity Ward ha rivelato finalmente quale sia la punizione per i cheater di Call of Duty Warzone. Con un post di Twitter ha comunicato che chiunque verrà scoperto a barare sarà obbligato a giocare match soltanto contro altri cheater. Una mossa astuta che permette non solo di bloccare il tremendo afflusso di cheater (si era ormai arrivati ad oltre 70 mila giocatori bannati), ma anche di farli combattere finalmente ad armi pari. A partire da questa settimana, il sistema di matchmaking farà combaciare i sospetti cheater nelle stesse lobby in modo che possano essere sconfitti. Che vinca dunque il miglior aimbot!

Ulteriori misure per sostenere il cambiamento del sistema di matchmaking includono una notifica al giocatore quando una sua segnalazione si rivela positiva e si traduce in ban. Oltre ad una serie di dedicati aggiornamenti di sicurezza, la Infinity Ward aggiunge nella dichiarazione che ci sono ancora nuove funzionalità anti-cheat in arrivo per Call of Duty Warzone. In particolare la funzione “Segnala un Giocatore” per la Killcam e la modalità Spettatore, in modo da permettere di scovare chi bara con maggiore efficenza.

Queste dichiarazioni arrivano a breve distanza dalla notizia che una grossa fetta di giocatori ha deciso di abbandonare il crossplay per paura di incappare in utenti che utilizzano trucchi. Speriamo quindi che, con le ultime novità, sarà possibile tornare ad un combattimento leale.