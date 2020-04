Monochrome World: puzzle action game in arrivo il 7 maggio per Switch e PC

Seppur il prezzo ancora non sia stato annunciato, CFK ha ufficialmente reso noto il lancio digitale che avverrà il 7 maggio su Nintendo Switch e PC via Steam del 3D puzzle action game Monochrome World, il quale sarà per il momento supportato solo in lingua coreana, giapponese e inglese. In attesa dunque di annunciarvi via games news il costo, v’invitiamo ad ammirare qui il suo official trailer e, alla fine di questa notizia, gli screenshots catturati in anteprima.

In Monochrome World, titolo che si svela sin dall’inizio unico e particolare nel suo genere, verrete a conoscenza di un mondo che ha perduto all’improvviso i suoi vivaci colori, lasciando che ne vivesse in sé solo uno: il grigio. E in questo, siete nientemeno chiamati che a ricolorare tutto ciò che un tempo abbagliava per la sua luminosità nelle “vesti” di una piccola goccia di pioggia, cui avrete la possibilità di personalizzare in questa avventura usando accessori, colori e curiose caratteristiche che vi ricorderanno cuccioli, gattini, pulcini e molto altro che però non vi anticipiamo. Un 3D puzzle action game sviluppato su Unreal Engine 4 in cui, ogni qual volta che riporterete il colore con un vostro movimento o salto, vi ritroverete anche a decriptare trappole e sfidare nemici che cercheranno sempre il modo di ostacolare il vostro colorato cammino.

