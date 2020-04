Monstrum: survival horror game in arrivo il 22 maggio per Switch, PS4 e Xbox One

Esordito nel lontano maggio 2015 per PC via Steam, Soedesco e la software house Team Junkfish hanno annunciato per il 22 maggio il lancio digitale anche per Nintendo Switch, PlayStation 4 ed Xbox One del survival horror Monstrum. Come comunicato oggi in una nostra games news, a causa della pandemia da COVID-19, il rilascio dell’edizione fisica è stato per il momento rinviato a data da destinarsi.

In Monstrum, preparatevi a sopravvivere e fuggire! Perché se inizialmente vi sveglierete intrappolati su di una nave mercantile senza ricordarvi il come ci siete arrivati, vi ritroverete successivamente a fare la conoscenza di un oscuro predatore i cui unici stratagemmi per potergli sfuggire sono distrarlo, nascondervi o cercare il più inimmaginabile dei modi per rallentarlo. Non dimenticate dunque questa triplice via, perché avrete sempre e solo una possibilità di vita: se doveste essere uccisi, dovrete ricominciare tutto da capo. E in questo sfondo di morte permanente, tra ricerca di indizi e strumenti per cercare di fuggire da questo incubo surreale, dovrete persino cercare di rimanere lucidi, perché l’interno di questa nave generata proceduralmente, vi metterà alla prova con un labirinto di stanze, oggetti e percorsi che cambieranno ogni volta che lo inizierete di nuovo. L’unica cosa certa è l’imprevisto.

E per rimanere in tema survival horror, vi sveliamo qui un altro incredibile titolo che approderà domani su Nintendo Switch e venerdì su Xbox One.