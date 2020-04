Pac-Man Championship Edition 2: gratuito per PS4 via PlayStation Store

Torna Bandai Namco con un’inaspettata ed incredibile sorpresa! Per coloro che sono sempre rimasti folgorati da quella piccola creatura sferica di colore giallo, a partire da oggi, è disponibile gratuitamente tramite il PlayStation Store la versione per PlayStation 4 di Pac-Man Championship Edition 2, sequel del titolo uscito nel lontano 2007.

Non essendo per il momento stata comunicata una data finale entro cui vi sarà possibile acquisirlo gratuitamente, condividete questa lieta notizia e non perdete l’occasione di vivere o rivivere Pac-Man Championship Edition 2! E se non doveste invece essere a conoscenza dei sei giochi current-gen pre-ordinabili sempre su PlayStation Store, v’invitiamo allora a scoprirli qui.