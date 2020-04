Codename Terranova: ecco il trailer d’annuncio del gioco su agenti e basi operative

Se l’idea del protagonista agente operativo si è vista frequentemente nella storia dei videogiochi (basti pensare a personaggi come Sam Fisher o Solid Snake) più raramente si è visto il lavoro collaborativo tra lo stesso agente e la base operativa. E da questo rapporto di collaborazione che si basa il titolo annunciato da parte di ACGAmes, ovvero Codename Terranova, e che arriva insieme ad un trailer, che potete vedere qui sotto, e che mostra un primo assaggio del gameplay.

L’uscita del gioco è prevista su PC (via Steam) per questo 2020, e maggiori informazioni le potete vedere proprio nella pagina ufficiale del gioco sulla piattaforma Valve.

Questa la descrizione del gioco attraverso il comunicato:

“La collaborazione e la comunicazione sono fondamentali in Codename: Terranova. La squadra deve dimostrare di essere affiatata per riuscire a superare ogni avversità. L’Agente sul campo essere è pronto ad agire, ma solamente la Centrale operativa è in grado di guidarlo fino alla vittoria e le insidie sono dietro l’angolo. Ogni livello è una sfida che mette alla prova il feeling tra i giocatori.

Ognuno gioca sulla sua piattaforma: l’Agente userà il PC e la Centrale Operativa potrà accedere al sistema di controllo tramite browser per PC o tramite app che gli permetterà di tenere sotto controllo il treno dal palmo della sua mano.”