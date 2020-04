Peaky Blinders Mastermind: quest’estate su Switch, PC, PS4 e Xbox One, il prequel della celebre serie TV

Se siete fan della pluripremiata serie televisiva BBC e Netflix ideata dal regista e sceneggiatore britannico Steven Knight, preparatevi allora a rivivere quei momenti, perché il publisher Curve Digital e la software house FuturLab hanno annunciato l’arrivo per quest’estate su Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One, del puzzle adventure game Peaky Blinders Mastermind.

All’indomani della Grande Guerra, vi diamo allora il ben venuti (o il ben tornati) a Birmingham. Ambientato prima degli eventi narrati nella prima stagione, Peaky Blinders Mastermind, vi consentirà di unirvi alla banda criminale della famiglia Shelby e di seguire l’ascesa di Tommy che, con la rivelazione del sinistro complotto ordito per far cadere in disgrazia la famiglia, si dimostrerà degno di essere considerato la vera mente dei Peaky Blinders. Mastermind si riferisce così all’abilità di Tommy nel riuscir a pianificare nella sua testa scenari altamente complessi e all’abilità a voi invece richiesta nel coordinare membri chiave come Ada, Arthur, Finn, John, Tommy e Polly con cui vi avventurerete in luoghi come Charlie’s Strong Yard, The Garrison Tavern, Shelby Parlour e in molti altri che non vi anticipiamo. Ma dalla vostra, avrete inoltre la possibilità di manipolare il tempo, perché le azioni che attuerete con qualsiasi personaggio verranno registrate automaticamente in una sequenza temporale che potrete ripristinare, avanzare o riavvolgere liberamente, fino a quando il piano non sarà perfettamente regolato.

Non ci resta dunque che attendere l’annuncio del giorno d’esordio che non mancheremo di comunicarvi via games news. Ma nel frattempo, vi invitiamo a curiosare qui un altro titolo che è previsto in uscita sempre per quest’estate per console e PC.