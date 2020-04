Crash Bandicoot Mobile è disponibile su Google Play in alcuni paesi

Segnalato recentemente sul forum ResetEra, siamo venuti a conoscenza di alcune informazioni legate prettamente a Crash Bandicoot Mobile. Ebbene, secondo svariati dettagli reperiti dal web, l’opera in questione è attualmente disponibile in alcuni paesi specifici su Google Play, store digitale per Android, proprio nella fase Soft Lunch del prodotto.

Sebbene Crash Bandicoot Mobile non sia stato annunciato ufficialmente, il titolo in questione riprende la maggior parte delle meccaniche presenti in giochi come Temple Run o Subway Surfer, dove l’utente dovrà fare attenzione ai vari ostacoli che si presenteranno davanti. Inoltre, l’opera dovrebbe arrivare da noi nel corso della primavera, ma ancora non sappiamo nulla al riguardo.

Parlando sempre della produzione, Crash Bandicoot Mobile, da quanto è stato possibile scovare da altri utenti sarà free-to-play con la presenza delle tanto temute microtransazioni.