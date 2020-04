Doraemon Story of Seasons: arriva a luglio su PS4 in Giappone

Doraemon Story of Seasons (qui la nostra recensione) arriverà quest’estate su PlayStation 4, almeno in Giappone. A rivelarlo è l’ultimo numero di Weekly Famitsu, che fa sapere che il life simulator sarà disponibile dal 30 luglio al prezzo di 6100 yen (poco più di 50 euro). Il titolo con protagonista il gatto spaziale è arrivato prima su Switch in suolo nipponico a a giugno 2019 e successivamente in tutto il mondo, sempre sulla console Nintendo e su PC a ottobre dello stesso anno. Ancora non ci sono notizie relative all’uscita in occidente.

In un’intervista a Weekly Famitsu, il produttore di Bandai Namco, Kenji Nakajima ha dichiarato che, poiché c’erano molti utenti che volevano giocare a Doraemon Story of Seasons su PlayStation 4, lo sviluppo è iniziato anche sulla console Sony. Nakajima ha anche affermato che Bandai Namco sta prendendo in considerazione aggiornamenti gratuiti per entrambe le versioni.