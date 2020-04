Doritos diventa partner commerciale ufficiale di Twitch Rivals

La piattaforma di streaming di giochi Twitch ha annunciato una nuova partnership di marketing per il suo marchio Twitch Rivals. Doritos si unirà al collega PepsiCo MTN DEW AMP GAME FUEL e alla US Army National Guard come partner commerciale ufficiale di Twitch Rivals.

La partnership inizierà con il torneo di beneficenza Twitch Rivals da 1 milione di dollari di Twitch Rivals, caratterizzato da atleti professionisti e streamer che gareggiano insieme a Fortnite . La finale di questo evento si svolgerà il 22 aprile.

Twitch collaborato con Doritos nel 2018 durante il suo TwitchCon convention annuale per uno streamer invitational Call of Duty: Black Ops 4 torneo che ha caratterizzato Tyler “Ninja” Blevins, Jack “coraggio” Dunlop, Ben “dottor Lupo” Lupo, e Michael “Sindone” Grzesiek . Negli ultimi anni, l’azienda ha costantemente aumentato il proprio marchio Twitch Rivals, creando competizioni uniche che mettono in evidenza streamer e influencer in una vasta gamma di giochi.

Spesso, Twitch Rivals ospiterà il primo torneo di alto profilo dopo il debutto di un nuovo gioco sulla piattaforma, come nel caso dell’attuale titolo principale VALORANT . I VALORANT Showdown di Twitch Rivals hanno avuto luogo il 7 aprile durante i primi giorni della closed beta del gioco e presentavano squadre guidate da streamer famosi come Tim “TimTheTatman” Betar e Jaryd “Summit1g” Lazar.