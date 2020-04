Leader di una gilda di WoW in partnership con guardia nazionale dell’esercito americano

Il leader della gilda nordamericana World of Warcraft, Complexity-Limit ha annunciato una partnership con la Guardia nazionale dell’esercito americano in vista della sua partecipazione al Mythic Dungeon International (MDI) di Activision Blizzard . La Guardia nazionale dell’esercito collaborerà con la gilda sui contenuti e sulle opportunità di coinvolgimento, seguendo il team MDI di Complexity-Limit nel suo viaggio verso la finale di luglio. Queste attivazioni e vari impegni in streaming con i soldati della Guardia si svolgeranno sotto la voce “Road to MDI”.

World of Warcraft è unico tra i principali Esport in quanto esistono tre distinte forme di competizione ai massimi livelli per il gioco. L’MDI è una delle due competizioni (il campionato del mondo Arena è il secondo) attivamente supportato da Activision Blizzard e offre un montepremi di $ 300.000 USD.

Oltre agli sforzi dell’editore, l’offerta competitiva probabilmente più popolare per WoW è la Race to World First – un evento che si svolge quando vengono aggiunte nuove sfide al gioco in cui squadre più grandi, chiamate gilde, competono per cancellare i nuovi contenuti più velocemente il più possibile. Complexity-Limit è stato il vincitore della più recente Race, trasmettendo i propri progressi in diretta dal GameStop Performance Center di Complexity a Frisco, in Texas.

Fu davanti a questa gara che Limit collaborò con l’organizzazione degli sport complessi Complexity , assumendo il nome Complexity-Limit in quel momento.