Riassunto sponsorizzazioni e partnership negli Esport

Durante la scorsa settimana, l’industria cinese degli Esports ha visto diverse sponsorizzazioni e partnership tra marchi e team di Esports. A prima vista, sembra quasi il solito business per l’industria cinese degli Esports, con nuovi accordi firmati tra marchi e team di alto livello. In particolare, FunPlus Phoenix ha siglato una partnership globale con la casa automobilistica tedesca BMW, insieme ad altri quattro team internazionali.

Nel frattempo, il numero di nuovi casi di coronavirus (COVID-19) continua a crescere nei paesi al di fuori della Cina. Poiché i casi confermati a livello mondiale hanno superato 2,5 milioni e i casi negli Stati Uniti hanno superato 820.000 , al momento della stesura.

Tra le migliori storie nel settore degli Esports in Cina: FunPlus Phoenix ha firmato una partnership hardware con Lenovo Legion; L’applicazione sociale di gioco cinese Bixin ha firmato un accordo di sponsorizzazione con il team Dota 2 di Vici Gaming ; e il marchio di tastiera tedesco Cherry sponsorizza l’organizzazione di Esport Old Boys.

FPX sigla partnership con Lenovo Legion e BMW

Il 16 aprile , l’industria degli Esports ha abbracciato il marchio automobilistico BMW , che ha siglato accordi di partnership globali con cinque importanti organizzazioni internazionali di Esports, tra cui Cloud 9 , G2 Esports , T1 Entertainment & Sports , Fnatic e l’organizzazione cinese di Esport FunPlus Phoenix (FPX).

Chun Li, CEO di FPX, ha dichiarato:

Siamo onorati di avere BMW, il marchio di classe mondiale nel settore mondiale degli Esports. Credo che la partnership ci aiuterà a creare contenuti più innovativi. FPX e BMW lavoreranno a stretto contatto nell’area dello sport digitale.

Un giorno dopo la partnership “BMW X FPX”, FPX ha firmato un altro accordo con il marchio hardware cinese Lenovo . La filiale di gioco Legion di Lenovo fungerà da partner hardware ufficiale di FPX. Chun ha anche dichiarato che il marchio Lenovo Legion apparirà sulla maglia del team FPX.

A gennaio , FPX è stata nominata dalla China Central Television (CCTV) come una delle nove squadre sportive di maggior successo del paese nel 2019. La squadra ha vinto i campionati mondiali di League of Legends a Parigi l’anno scorso, diventando la seconda squadra di fila a vincere il trofeo per la Cina.

Prima che FPX vincesse il campionato del mondo, aveva solo tre accordi di sponsorizzazione tra cui la piattaforma di livestream Huya , il ristorante cinese Cool Fish e i social media di gioco Bixin . Dopo questa vittoria, il marchio di chip cinese Oish, il marchio di smartphone OPPO , BMW e Lenovo si sono uniti alla sua lista di sponsor.

Social media di gioco Bixin sponsorizza Vici Gaming Dota 2 Squad

Il 22 aprile l’organizzazione cinese di Esport Vici Gaming (VG) ha annunciato di aver firmato un accordo di sponsorizzazione con la rete di social media cinesi Bixin.

Secondo l’annuncio, la sponsorizzazione sarà esclusivamente per il team Dota 2 di VG e il logo Bixin sarà presentato sulla maglia del team.

Bixin è il più grande social network cinese per i giocatori. Permette ai giocatori di pagare gli altri per le sessioni di gioco. Ha sponsorizzato organizzazioni Esports come Royal Never Give-Up (RNG), FPX e Invictus Gaming .

Lo stesso giorno, Sicong Wang, il fondatore di Invictus Gaming e la società di capitale di rischio Pusi Capital, ha pubblicato sulla sua pagina di social media che è diventato un allenatore sulla piattaforma Bixin. I giocatori possono sceglierlo e pagare ¥ 666 RMB ($ 94 USD) per il coaching di un’ora. Ciò ha portato a una massiccia discussione tra i netizen cinesi, dato che Sicong ha 41 milioni di follower e non ha pubblicato nulla negli ultimi sei mesi.

In effetti, Sicong ha anche una relazione d’affari con Bixin; la sua VC Pusi Capital detiene il 2,05% delle azioni della società madre Shanghai Bupa Yupaopao Information Technology Ltd. La società possiede anche uno dei più grandi marchi cinesi di bar Internet, la WYWK .

Tastiera Marca Cherry sponsorizza Old Boys

Il 16 aprile , il marchio tedesco di tastiere Cherry ha firmato un accordo di sponsorizzazione con l’organizzazione cinese di Esport Old Boys (OB). Cherry sponsorizzerà i due team Dota 2 di OB, Blaze e Ocean.

OB ha un forte seguito in Cina. È stata fondata da 10 streamer cinesi Dota 2 che erano ex giocatori professionisti. Alcuni di questi hanno persino vinto The International, il de facto World Championship per Dota 2 . Ad esempio, Jiang “YYF” Cen, il co-fondatore di OB, ha vinto l’International 2012 come giocatore di Invictus Gaming. È stato ufficialmente riconosciuto come uno dei primi 10 streamer su DouYu, ed è andato a New York come ospite di DouYu quando la società è stata quotata per la prima volta alla borsa del Nasdaq.

