CineDrive: tutti i dettagli del progetto

CineDrive è un progetto nato in collaborazione tra CNA Cinema e Audiovisivo e degli esercenti laziali loro associati (tra i quali il Multiplex Augustus di Velletri) che ha lo scopo di rilanciare l’industria cinematografica, mercato tra quelli che stanno soffrendo più di tutti in questa situazione di quarantena, nata per fronteggiare il Covid-19.

CineDrive: l’idea alla base dell’iniziativa

Il piano prevede la riproposizione del drive-in cinematografico, molto in voga tra gli anni ’50 e ’60, che consentiva di vedere pellicole comodamente seduti nelle proprie auto. L’iniziativa trova degli importanti partner in Tixter, per la tecnologia e in Moviemedia per tutta la parte organizzativa. Il progetto è partito da Roma e dal Lazio e ha già riscontato parecchio consenso. Vedremo se il tutto si concretizzerà nei prossimi mesi e noi di GamesVillage.it vi aggiorneremo nella sezione Movies apposita.