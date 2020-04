Disney Plus: in arrivo una nuova serie di Star Wars

Disney Plus è la nuova piattaforma streaming della celebre azienda americana (qui trovate una guida riguardante il suo utilizzo) che trova al suo interno tutte le IP e le saghe più amate, distribuite sotto il tetto della Walt Disney Company. Tra i brand che sono presenti vi è Star Wars, con tutte le pellicole classiche, le serie animate come The Clone Wars e anche la recente The Mandalorian. Mentre sappiamo che è in sviluppo uno show dedicato ad Obi-Wan e uno legato a Cassian Andor, nelle ultime ore è emerso un inedito progetto.

Disney Plus: le novità

La testata Variety ha infatti riportato la notizia che è attualmente in lavorazione una nuova serie televisiva di Guerre Stellari che vedrà un cast tutto al femminile. L’opera, che secondo le indiscrezioni vedrà alla sceneggiatura Leslye Headland (Russian Doll, About Last Night), racconterà una storia in una timeline non meglio specificata, ma sicuramente diversa da altre già viste nei prodotti che abbiamo già menzionato. Non appena sapremo qualcosa in più vi aggiorneremo.