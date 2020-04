Whitney Houston sarà ritratta nel biopic I Wanna Dance with Somebody

Whitney Houston è stata una cantante, attrice e produttrice cinematografica americana, tra le voci più note ed iconiche del mondo della musica, scomparsa a febbraio del 2012. L’artista, che ha visto il suo massimo splendore artistico negli anni ’80, è stata una delle donne di maggior successo discografico, con circa 55 milioni di dischi venduti. Come nel caso di Bohemian Rhapsody per i Queen e Freddie Mercury e Rocketman per Elton John (qui trovate la nostra recensione), anche la diva in questione avrà una sua biopic dedicata.

Whitney Houston sarà ricordata sul grande schermo

Difatti, come confermato da The Hollywood Reporter, il film musicale I Wanna Dance with Somebody, incentrato ovviamente sulla carriera di “The Voice”, è attualmente in fase di realizzazione. L’opera, che sarà scritta da Anthony McCarten (L’ora più buia, I due papi) e diretta da Stella Meghie (The Weekend, The Photograph) avrà come produttori Clive Davis e Pat Houston, la cognata della cantante, che presiede la Fondazione Houston, che si occupa dell’eredità dell’artista. Poiché sarà coinvolta quest’ultima realtà, nel lungometraggio sarà possibile ascoltare brani della diva senza avere nessun problema riguardante diritti e sfruttamento. Probabile quindi che ascolteremo pezzi immortali come “I Will Always Love You”, “Saving All My Love for You”, “How Will I Know” e molti altri ancora. Vi invitiamo a seguire il nostro sito nella sezione Movies per avere altri aggiornamenti in merito alla pellicola.