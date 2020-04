Thor: ecco delle concept art alternative del personaggio per Endgame

Thor è uno dei personaggi più noti del Marvel Cinematic Universe, mondo cinematografico supereroistico lanciato dalla Marvel. Il Dio del tuono, a partire da Thor: Ragnarok, ha iniziato a subire un decadimento psicologico che lo ha portato successivamente, in Avengers: Endgame, a cambiare completamente il suo look, da muscoloso e affascinante a trasandato e in sovrappeso.

Thor: alcune illustrazioni inedite

Qualche ora fa, il Concept Artist Wesley Burt ha mostrato ai suoi followers, sul suo profilo Twitter, alcune illustrazioni inedite che raffigurano la divinità di Asgard. Tra queste, alcune ricordano ancora di più il modello preso d’ispirazione per la mutazione del personaggio, ovvero Drugo de Il grande Lebowski del 1998, interpretato da Jeff Bridges. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alle immagini in questione, che potete trovare qua sotto, in calce al nostro articolo.