The Division 2: disponibile una prova gratuita

La Ubisoft ha reso disponibile The Division 2 per una prova gratuita, permettendo ai giocatori di immergersi nel titolo per le prime otto ore e di progredire fino al livello 8. Diversamente dai precedenti weekend di prova o periodi di prova, stavolta l’accesso sarà permanente per tutti gli utenti PC. La versione di prova di The Division 2 è al momento disponibile solo su Epic Games Store e Uplay, ma dovrebbe arrivare presto anche per console.

Ci sono ovviamente alcune limitazioni. I Clan e gli acquisti non saranno disponibili, tuttavia i progressi verranno trasferiti dalla versione di prova una volta acquistato il gioco. Invece, se state giocando a Rainbow Six Siege vi sarà regalato, grazie alla versione di prova di The Division 2, un set cosmetico gratuito per Ela, che include l’uniforme da Agente, il casco, un ciondolo per l’orologio e la skin armi della Divisione per la Scorpion EVO 3 A1.

Il gioco ha recentemente introdotto il Title Update 9 , in cui ci sono stati cambiamenti nei nomi delle armi e nelle difficoltà di alcuni NPC. Purtroppo sono stati modificati anche il set curativo ispirato a True Patriot e l’M1A. Intanto però potete immergervi gratuitamente nei primi otto livelli e decidere se acquistare o no questo intrigante action-RPG. Potete trovare qui la nostra recensione.