Call of Duty raggiunge 62,7 milioni di giocatori

Non è una sorpresa che il battle royale Call of Duty Warzone abbia avuto un grande successo da quando ha debuttato il mese scorso. Tuttavia, stando a SuperData, nel mese di marzo c’è stata una grossa impennata anche negli utenti di Modern Warfare, che ha avuto un aumento del 159 per cento degli utenti fino ad arrivare a 62,7 milioni di giocatori.

Malgrado Warzone possa essere un gioco a sé stante, è comunque accessibile come modalità separata tramite Call of Duty Modern Warfare. Infatti entrambi i titoli condividono la progressione del Battle Pass e sono molte le offerte trasversali, come i weekend multiplayer gratuiti per i giocatori di Warzone in Modern Warfare. Stanno arrivando sempre più offerte per chi gioca entrambe le versioni, come la possibilità di ricevere dei set gratuiti in Warzone se si acquista Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Dovremo attendere per vedere a lungo temine gli effetti di Warzone, ma per il momento la Infinity Ward sta facendo un ottimo lavoro. Oltre ad aver bannato più di 70 mila giocatori, e aver implementato misure anti-cheat per la modalità Battle Royale e per Modern Warfare, il team di sviluppo ha deciso di organizzare alcuni eventi in stile Fortnite. Tenetevi forte perché ci saranno sicuramente molte novità, noi vi terremo aggiornati!