Crysis Remastered non includerà Warhead

Dopo anni di pausa il franchise Crysis tornerà alla ribalta, anche se non in forma di sequel. Per adesso avremo la possibilità di ottenere una versione remaster del primo capitolo della serie, che rimane ad oggi il preferito dai fan. Recentemente però a seguito di alcuni tweet di Tim Willits della Saber Interactive, lo sviluppatore che si occupa della versione remaster, ci sono state speculazioni su possibili rimasterizzazioni di altre espansioni tra cui Crysis Warhead. Sembra purtroppo che non sarà così. In un’intervista a Inverse, la Crytek ha confermato che Crysis Remastered comprenderà solo il primo gioco. Le sue espansioni, Warhead o qualsiasi sequel non faranno parte del pacchetto. Un rappresentate della Crytek ha dichiarato:

“Crysis Remastered è solo il gioco originale. Non includerà Warhead o nessuno degli altri giochi della serie.”

Malgrado non sorprenda affatto che la prossima uscita non includa nessuno dei sequel (probabilmente saranno versioni separate se mai dovessero essere rimasterizzati), è molta la delusione per l’assenza dell’espansione di Crysis, Warhead, nel pacchetto. È infatti una delle parti più amate del franchise, e molti si sarebbero aspettati che sarebbe stata parte del remaster. È improbabile che Warhead ottenga una rimasterizzazione separata, quindi è probabile che l’espansione rimarrà parte del passato. Crysis Remastered sarà disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma al momento non è stata ancora rilasciata una data di uscita certa.