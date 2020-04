Sea of Thieves avrà finalmente checkpoints della storia

C’è sempre stata tensione tra i giocatori PvE e PvP in Sea of Thieves. Alcuni vogliono solamente navigare per mare e raccogliere tesori, mentre altri preferiscono attaccare navi cariche di tesori e, di base, “pirateggiare”. Questa dicotomia è cruciale per la sandbox di Sea of Thieves, ma la Rare ha in programma un enorme cambiamento per avvantaggiare tutti i giocatori PvE – i checkpoint della storia.

In precedenza, se non avevate preso un oggetto necessario per sbloccare la parte successiva della storia, avreste dovuto iniziare tutto da capo. Lo stesso accadeva se era necessario lasciare il gioco durante un viaggio per qualsiasi motivo. A partire dal prossimo aggiornamento mensile, che segue l’aggiornamento Ships of Fortune di ieri, le cose cambieranno. Il direttore creativo Mile Chapman ha dichiarato in una intervista:

“Il checkpoint è come un libro aperto. In qualunque momento sarà possibile lasciare il gioco, tornare indietro e ritornare nel preciso punto in cui lo avete lasciato. E tutti gli oggetti che avevate a quel punto nella storia torneranno sul tavolo.”

Per tutti i giocatori preoccupati di dover incappare in combattimenti PvP, la Rare spera che l’aggiornamento di ieri aiuterà anche loro. Ships of Fortune, infatti, aggiunge la possibilità di diventare emissari di una delle Compagnie Commerciali dell’Avamposto, e unirsi alle fazioni per aumentare le ricompense. È stata aggiunta inoltre una nuova fazione di cacciatori, The Reaper’s Bones, che permette di ottenere ricompense sconfiggendo gli altri giocatori. In questo modo i giocatori senza fazione diventeranno obiettivi di poco valore, e questo dovrebbe fornire un po’ più tranquillità per gli appassionati di PvE. Il mondo dei pirati ha spazio per tutti i diversi stili di gioco!