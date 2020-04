Beyond Blue: in arrivo nel periodo della Giornata Mondiale degli Oceani per PC, PS4 e Xbox One

Dopo il lancio avvenuto il 17 aprile su Apple Arcade, la software house E-Line Media ha annunciato il rilascio nel corso della settimana dedicata alla Giornata Mondiale degli Oceani che si celebra l’8 giugno di ogni anno, del mozzafiato gioco di avventura narrativa per giocatore singolo intitolato Beyond Blue, che sarà disponibile a soli $ 19,99 per PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One. Come successivamente dichiarato da Michael Angst, CEO di E-Line Media e creative director di Beyond Blue:

Siamo estremamente entusiasti di condividere Beyond Blue con tutti. Ci siamo preoccupati di creare un’esperienza visiva e audio che immerga i giocatori nella bellezza dell’oceano e nelle incredibili creature che lo abitano, sperando che lo faccia con una certa interpretazione e abilità artistica. I giocatori esploreranno diversi ambienti che vanno da un atollo di un’oasi chiazzata dal sole verso il basso attraverso la gauzy blue “twilight” zone dove solo la minima quantità di luce arriva fino alla mezzanotte della zona abissale, dove le creature raramente viste qui producono la propria luce in un ambiente altrimenti privo di luce.

Avventura sottomarina ambientata in un futuro forse non molto lontano, in Beyond Blue, non solo vivrete attraverso gli occhi dell’esploratrice e scienziata Mirai il cuore pulsante degli immensi e profondi oceani, ma vi immergerete alla guida di tecnologie decisamente rivoluzionarie che vi accompagneranno in questo empatico viaggio. Insieme ad una narrativa che vi coinvolgerà con le voci di Anna Akana (Ant-Man, YouTube), Mira Furlan (Babylon 5, Lost), Hakeem Kae-Kazim (Black Sails, Hotel Rwanda) e Ally Maki (Toy Story 4), una colonna sonora composta da musiche di Miles Davis, The Edison e The Flaming Lips ed una serie di sedici mini-documentari intitolati Ocean Insights (dedicati ad interviste ai maggiori esperti di scienze oceaniche), vi attende dunque un incredibile titolo tutto da scoprire!

In attesa di rivelarvi quindi il giorno d’esordio via games news, vi ricordiamo che, sempre per giugno, è in arrivo un altro avventuroso titolo che v’invitiamo a conoscere qui.