Google Stadia: l’app supera il milione di download

Il servizio offerto da Google Stadia rappresenta uno dei salti potenzialmente più grandi mai fatti nel mondo dello streaming per videogame. Nonostante il lancio non sia stato esattamente dei migliori, quello che ci si aspetta da un colosso come Google è che sia costantemente al lavoro per colmare il gap con i rispettivi competitors. E a quanto pare, il service ha raggiunto un primo importante risultato legato al numero di download.

Secondo quanto riportato da Reuters, l’app ufficiale di Google Stadia ha infatti superato il milione di download, fatto che appare sicuramente legato alle ultime promozioni messe in atto dall’azienda: su tutte, l’omaggio dei due mesi di abbonamento pro unito all’espansione del catalogo, da sempre un punto debole lamentato dallo stesso service.

Anche se la partenza è stata lenta, il numero decisamente massivo di download pone Stadia decisamente in una luce migliore, soprattutto ora che gli utenti hanno la facoltà di scegliere fra un numero un po’ più ampio di titoli. Staremo a vedere fin dove sarà in grado di arrivare: specialmente in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, disporre di un servizio di streaming in che riesca ad alleggerire la monotona routine delle giornate di quarantena sarebbe una cosa non da poco, per cui possiamo solo riporre in questo, come in altri servizi affini, la nostra speranza.