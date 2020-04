Evangelion 3.0+1.0 è stato rimandato a causa del Coronavirus

Il sito ufficiale del franchise di Neon Genesis Evangelion ha annunciato che Evangelion 3.0+1.0, quarto e ultimo film della serie cinematografica dedicata alla serie Rebuild, è stato rimandato a data da destinarsi a causa del Coronavirus (COVID-19) e della sua diffusione allarmante in Giappone. Il film sarebbe dovuto uscire il 27 giugno.

Nonostante la cattiva notizia, il sito ha svelato una nuova locandina dedicata al film, rivelando il suo nuovo titolo ufficiale in inglese, ossia Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time. Il nuovo film, di cui è stato già mostrato uno spezzone in occasione dello scorso Japan Expo a Parigi, chiuderà il cerchio sulle vicende della serie Rebuild di Evangelion.

Il nuovo sottotitolo del film è probabilmente dedicato a Thrice Upon A Time, un romanzo di fantascienza di James P. Hogan, pubblicato originariamente nel 1980. Rispetto a molte storie dedicate ai viaggi nel tempo, Thrice Upon A Time prese in considerazione tutte le ramificazioni correlate al mandare dei messaggi al passato o al riceverli dal futuro; una scelta narrativa che si ricollegherebbe a molte teorie degli appassionati di Evangelion, che vedono la serie animata e i film della serie Rebuild strettamente collegati in un misterioso loop temporale.

Per farsi perdonare, Studio Khara ha anche pubblicato i lungometraggi completi di 1.0 You Are (Not) Alone, di 2.0 You Can (Not) Advance e di 3.0 You Can (Not) Redo sul proprio canale ufficiale di YouTube, dando modo a tutti gli appassionati di recuperare l’intera serie Rebuild (solamente in giapponese) prima dell’arrivo dell’ultimo film.

Oltre alla nuova locandina e ai film della serie, Studio Khara ha anche rilasciato su Twitter una dichiarazione tradotta di Hideaki Anno, geniale creatore e direttore di Evangelion, che spiega nel dettaglio tutte le motivazioni dietro alla scelta di rimandare l’ultimo film della serie. Lasciandovi al tweet incriminato, vi ricordiamo che Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time è stato rimandato a data da destinarsi.