The Persistence: annunciato per il 21 maggio per Switch, PC, PS4 non-VR e Xbox One

La britannica Firesprite Games ha annunciato per il 21 maggio il lancio per Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 non-virtual reality ed Xbox One del science-fiction horror The Persistence. La software house ha inoltre comunicato che, in considerazione degli effetti dell’attuale pandemia da COVID-19, si cercherà di rilasciare per le tre console l’edizione fisica pubblicata da Perp Games in un periodo approssimativamente vicino a quello inerente il rilascio dell’edizione digitale.

In merito a The Persistence, lanciato per la prima volta nel lontano luglio 2018 come titolo esclusivo per PlayStation VR, è stato successivamente dichiarato da Graeme Ankers (fondatore di Firesprite Games) che:

Quando abbiamo fatto la mossa per portare The Persistence su nuove piattaforme, il nostro obiettivo principale era garantire che la natura particolarmente brutale del gameplay facesse il salto verso la non-VR. Di conseguenza, The Persistence mantiene i giocatori al limite dall’inizio alla fine, e con un ambiente generato proceduralmente che si forma attorno a loro, non ci sono mai due playthrough identici, il che significa che non troverai mai sicurezza nello stesso posto.

Siate dunque pronti a lasciarvi sfidare da The Persistence in cui, alla guida del clone Zimri Elder col grado di ufficiale di sicurezza, vi ritroverete ad essere l’ultimo sopravvissuto a bordo di una space colony starship invasa da inimmaginabili ed aberranti creature omicide. La vostra missione? Ve la lasciamo scoprire qui con una delle nostre recensioni.