Red Dead Redemption 2 in arrivo su Xbox Game Pass

Red Dead Redemption 2, il capolavoro della Rockstar Games uscito nel 2018, si unirà molto presto al catalogo di Xbox Game Pass sull’omonima console: è quanto annunciato da Microsoft. Più precisamente, la data è stata fissata per il 7 Maggio, e vi informiamo che il pre download può essere effettuato già da ora. Per lo stesso giorno è stata inoltre fissata la rimozione di GTA V dallo stesso catalogo, dove era stato aggiunto lo scorso Gennaio. Non ci sono invece ancora novità per quanto riguarda il Game Pass per PC, e considerando che il titolo non vi è approdato da molto, probabilmente bisognerà attendere ancora.

Parlando di uno dei titoli più iconici e acclamati della sua generazione, Red Dead Redemption 2 rappresenta un’aggiunta di tutto rispetto per il catalogo, e se non avete ancora avuto il piacere di giocarci, vi consigliamo caldamente di farlo. Il titolo è stato rilasciato ormai quasi due anni fa su Playstation 4 e Xbox One, alle quali seguì la versione per PC quasi un anno dopo; e semplicemente ridefinì il concetto stesso di gioco open world, entrando di diritto nell’Olimpo dei titoli migliori di sempre.

Vi lasciamo con la nostre recensione, sperando di trasmettervi la voglia di provare questo incredibile pezzo della storia del gaming.