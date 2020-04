Bandai annuncia l’arrivo dei Tamagotchi di Neon Genesis Evangelion

Bandai ha svelato di aver stretto una collaborazione su Neon Genesis Evangelion per la realizzazione di una nuova serie dedicata di Tamagotchi. I nuovi “All-Purpose Egg-Type Battle Weapons Evatchi”, così nominati dalla compagnia, ci daranno modo di allevare oltre 20 Angeli diversi. Ci saranno inoltre 3 tipologie di Evatchi, ognuna dotata di un proprio colore caratteristico e basata sui tre EVA principali della serie animata originale: l’EVA-00, l’EVA-01 e l’EVA-02.

Senza contare le immagini e lo stile caratteristico di Evangelion, i nuovi Evatchi saranno anche contestualizzati nell’universo narrativo del franchise. La storia girerà attorno al fatto che i nostri dispositivi saranno pregni di LCL, un liquido fittizio che consente ai piloti degli EVA di connettersi mentalmente alle proprie Unità. Di conseguenza avremo modo di ospitare il nostro Angelo all’interno dell’LCL, dandogli da mangiare con dei Motori S2 e ripulendo il liquido ogni volta che si sporcherà. L’Angelo continuerà ovviamente a crescere, arrivando alla fine a sviluppare un proprio A.T. Field.

Ci saranno inoltre svariati minigiochi, tutti collegati alla serie animata originale e ai film della serie Rebuild. In uno tra questi, chiamato “Battle Training“, dovremo far scappare il nostro Angelo dalla Lancia di Longinus o dalle bombe N2. Il sito ufficiale non ne ha svelati altri, ma ogni minigioco finirà per citare le scene più famose e i personaggi più noti del franchise; che sia un modo simpatico per dirci che vedremo qualche frammento di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time?

Le chicche non finiscono qui: il sito ufficiale degli Evatchi ha infatti svelato che, oltre ai 20 Angeli, il giocatore avrà la possibilità di allevare un esemplare di Rei o Kaworu. Vi lasciamo al sito ufficiale per acquistare i nuovi Tamagotchi, ricordandovi che l’Evatchi-00, l’Evatchi-01 e l’Evatchi-02 usciranno in Giappone a partire dal 16 giugno.