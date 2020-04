Mars Horizon: realizzato con il supporto di ESA e UKSA per Switch, PC, PS4 e Xbox One

The Irregular Corporation e Auroch Digital annunciano l’arrivo entro la fine del 2020 del gioco di simulazione strategica Mars Horizon per Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One. Inoltre, avvisano che un beta test per PC si svolgerà dal prossimo lunedì 27 aprile sino al 4 maggio, lasciando la possibilità di conoscere le tre agenzie spaziali giocabili, 14 delle 36 missioni totali che includerà il gioco, 30 missioni opzionali e molto altro, per un totale di otto ore di gioco che potete scoprire qui.

Se avete sempre desiderato mettervi alla guida di una grande agenzia spaziale, conducendola dall’alba dell’era spaziale sino al giorno in cui gli astronauti lasceranno le loro orme su Marte, in Mars Horizon avrete l’occasione di poter vivere tutto questo e di scrivere la vostra storia spaziale alternativa. Titolo realizzato con il contributo ed il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della UK Space Agency, con la viva collaborazione di esperti ESA per l’esplorazione spaziale e di ingegneri che progettano attualmente la prossima generazione di missioni, Mars Horizon vi incuriosirà con una non semplice scelta: cercherete di rimanere al passo con le altre agenzie o vi concentrerete esclusivamente su test e ricerche? Perché ricordate che siete chiamati a progettare e costruire l’astronave giusta, ad assumere e addestrare un equipaggio, a prendere decisioni strategiche che vi serviranno per gestire e far sopravvivere la missione che vi aspetta sul suolo di Marte. Ponderate dunque con saggezza, perché ciò che sceglierete influenzerà anche eventi e missioni da cui si è tratta ispirazione dalla realtà.

In attesa di comunicarvi quindi via games news il giorno d'esordio, rimanendo in tema spaziale