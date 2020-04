Captain Tsubasa Rise of New Champions: la Germania si mostra nel suo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per Captain Tsubasa Rise of New Champions: più precisamente, parliamo di un video che ci introduce la sezione giovanile della squadra della Germania, concentrandosi sui personaggi di Hermann Kaltz, Franz Schester, Deuter Muller, Karl Heinz Schneider, e Cornelius Heine.

Come ricorderete, alcuni di loro ci erano già stati presentati più o meno un mese fa (e se non lo ricordate, potete sempre cliccare qui). Anche se non ha ancora una data ufficiale di uscita, (sappiamo solo che il titolo sarà disponibile nel 2020), l’azienda Giapponese continua a stuzzicare l’hype di molti utenti, e questa volta lo fa con un accattivante video trailer che vi lasciamo come sempre alla fine dell’articolo.

Captain Tsubasa Rise of New Champions sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Nintendo Switch, e PC tramite Steam.