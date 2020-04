The Promised Neverland 2: rinviata la seconda stagione a causa del Coronavirus

L’account Twitter ufficiale di The Promised Neverland ha rivelato che la seconda stagione dell’anime è stata rinviata a gennaio 2021 a causa del Coronavirus (COVID-19). La serie sarebbe dovuta ritornare a ottobre, ma la produzione si è recentemente fermata insieme ad altre case di produzione per adeguarsi alle ultime misure di contenimento del contagio; come lo Studio Khara, che ha dovuto rimandare l’uscita di Evangelion 3.0+1.0.

La prima stagione di The Promised Neverland uscì invece a gennaio 2019, attirando fin da subito una folte schiera di appassionati e di curiosi. Il manga è invece sempre più vicina alla conclusione, in una storia che, a detta di Shonen Jump stessa, è ufficialmente entrata nel climax dell’arco narrativo finale.

In attesa di altre novità, vi ricordiamo che un live action ufficiale del manga uscirà in Giappone a dicembre 2020.