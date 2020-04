Disney Gallery The Mandalorian: pubblicato il primo trailer della docuserie Disney Plus

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, in occasione dello Star Wars Day che si terrà il 4 maggio, Disney Plus rilascerà la premiere mondiale della nuova docu-serie in 8 episodi Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian. Mentre è già in lavorazione la terza stagione, Disney Plus mostrerà i tanti retroscena dietro la prima season di una delle serie più popolari dell’ultimo periodo.

Da oggi è stato reso disponibile anche il primo poster, che potete vedere qui sotto, e l’atteso primo trailer della serie (in fondo alla notizia).

“In Disney Gallery: The Mandalorian, il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie che è diventata in breve tempo un fenomeno della cultura pop, dopo la sua uscita a novembre negli Stati Uniti e dallo scorso marzo anche in Italia. Disney Gallery: The Mandalorian è una serie documentario in 8 episodi che svela i retroscena di The Mandalorian e fa il suo debutto nel giorno in cui i fan di tutto il mondo celebrano l’intera galassia di Star Wars. Ogni capitolo esplora un diverso aspetto della prima serie televisiva live action ambientata nella galassia di Star Wars, attraverso interviste, scene inedite e tavole rotonde presentate da Jon Favreau.”

Ogni venerdì su Disney+ sarà disponibile un nuovo episodio di Disney Gallery: The Mandalorian.