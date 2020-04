Peaky Blinders Mastermind: rilasciati screenshots e primo gameplay

Se ieri vi abbiamo annunciato con una nostra games news l’arrivo per quest’estate su Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One, del puzzle adventure game Peaky Blinders Mastermind edito da Curve Digital e sviluppato da FuturLab, oggi vi informiamo dell’avvenuto rilascio del primo gameplay e degli screenshots dedicati a questo inaspettato titolo: prequel della pluripremiata serie televisiva BBC e Netflix, ideata dal regista e sceneggiatore britannico Steven Knight.

Spiega James Marsden (game director in FuturLab), che ha visto acquisire dal team di sviluppo un punto chiave della serie, preso come ispirazione per la meccanica principale del gioco:

C’è un punto nello show in cui Tommy Shelby spiega che non ha alcuna preoccupazione per il passato, né per il futuro; tutto ciò che gli interessa è un momento cruciale in cui ricordare il minuto del soldato. Abbiamo progettato il nostro gioco attorno a quell’idea, consentendo al giocatore di pianificare azioni avanti e indietro nel tempo, coreografando un cast di personaggi per sincronizzare le loro azioni durante questi momenti cruciali. Il giocatore si sente come il leader intelligente e sofisticato di Tommy, quindi pensiamo che diventare la mente geniale risuonerà con i fan dello show e con i giocatori allo stesso modo.

Come successivamente descritto sempre da Marsden, i giocatori avranno la possibilità di impostare e riavvolgere a proprio piacimento il percorso da loro studiato ed affidato a ciascun personaggio al fine di raggiungere tra loro un perfetto coordinamento. Una versione che si presenta per Simon Byron (publishing director di Curve Digital) con uno sfondo creativo della serie da cui trae ispirazione il gioco:

Siamo stati colpiti dall’idea originale di James e Kirsty per un gioco di Peaky Blinders. Nel suo cuore, Peaky Blinders è una storia di una famiglia, con cui catturare l’abilità di controllare contemporaneamente gli Shelby attraverso la narrazione del gioco, dando così un modo intelligente di dare vita allo spettacolo. La meccanica che hanno creato per consentire ai giocatori di controllare direttamente Tommy, Arthur, Polly, John, Ada e Finn in un’unica sequenza temporale apre possibilità di gioco uniche, animate con stile nello splendido stile artistico del marchio FuturLab. È un gioco che quasi sfida la categorizzazione: in parte azione, in parte puzzle, in parte avventura, ma tutto inventivo. C’è spesso scetticismo sui titoli con licenza, quindi abbiamo lavorato molto duramente per garantire che questo fosse un gioco che si trovasse all’interno dell’universo di Peaky Blinders, portando allo stesso tempo qualcosa di completamente nuovo e originale. Abbiamo vissuto con il segreto per un po’ di tempo. È un tale sollievo poter finalmente svelare Peaky Blinders Mastermind.

Anche Steven Knight, regista e sceneggiatore di Peaky Blinders, ci informa che la principale chiave per il conseguente sviluppo del gioco, è stata quella di coinvolgere coloro che erano dietro il materiale originale:

Peaky Blinders è diventato più che uno show televisivo, è diventato un fenomeno mondiale. Con il lancio del gioco Peaky Blinders Mastermind ti invitiamo ad entrare in quel mondo e prenderne parte, viverci e prendere il tuo posto accanto alla famiglia Shelby mentre combattono per la loro stessa sopravvivenza. Dovrai essere intelligente come Tommy, duro come Arthur, spietato come Polly. Buona fortuna e ricorda, ora sei davvero un Peaky Blinder.

Jamie Glazebrook (executive producer in Caryn Mandabach Productions) si inserisce alla fine di questa ampia presentazione, aggiungendo che:

Mentre lo show televisivo continua a trovare nuovi spettatori in tutto il mondo, è un vero brivido vedere Peaky Blinders prendere vita come un videogioco, specialmente in un modo che comprende correttamente che gli Shelby riguardano il cervello tanto quanto lo sono i muscoli. Non ho dubbi che Peaky Blinders Mastermind si dimostrerà altrettanto avvincente e coinvolgente come la serie che l’ha ispirato.

Se rimaniamo dunque per il momento in fervida attesa del giorno d’esordio di Peaky Blinders Mastermind che non mancheremo di comunicarvi via games news, vi informiamo infine che FuturLab ha continuato la sua collaborazione con Feverist, l’art-rock band britannica che, oltre ad aver preso parte alla creazione della colonna sonora della prima stagione di Peaky Blinders, è stata chiamata a crearne una originale che vi accompagnerà nel gioco.