Esplorazioni Pokémon: svelato il trailer d’annuncio della nuova stagione

The Pokémon Company ha svelato il trailer d’annuncio di Esplorazioni Pokémon (Pokémon Journeys in inglese), confermando l’arrivo della nuova stagione anche in Italia, nonostante gli ultimi rallentamenti nell’industria dell’animazione giapponese a causa del Coronavirus (COVID-19).

Nella 23esima stagione dell’anime, Ash Ketchum lascerà la regione di Alola per cimentarsi nell’esplorazione del mondo – da qui il nome della nuova stagione – trovandosi ad affrontare il suo viaggio insieme a Goh, il nuovo co-protagonista della serie animata, intenzionato ora più che mai a catturare tutti i Pokémon noti al mondo; incluso anche il leggendario Mew, inquadrato per una manciata di secondi nel trailer d’annuncio.

Vi lasciamo al trailer d’annuncio di Esplorazioni Pokémon, ricordandovi che la nuova stagione dell’anime uscirà in America su Netflix a partire dal 12 giugno, con l’uscita dei nuovi episodi fissata a distanza di tre mesi. In Italia, invece, la nuova stagione arriverà su K2 nel corso del 2020.