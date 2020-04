I club di NHL parteciperanno a una mostra presentata da Honda

I rappresentanti dei giocatori di tutti i 31 club NHL, parteciperanno a una mostra di beneficenza NHL 20 , annunciata oggi dalla lega. La NHL Player Gaming Challenge si svolgerà nel corso di quattro settimane, durante le quali i giocatori di ciascuna squadra NHL giocheranno partite testa a testa da trasmettere su Twitch , YouTube , Facebook e NHL.com. Ogni club giocherà una volta durante la competizione, creando 16 incontri individuali. NHL Seattle sarà rappresentata dal giocatore di Seattle Seahawks Luke Wilson.

Inoltre, NBC Sports trasmetterà giochi su NBCSN mentre Sportsnet trasmetterà partite selezionate su Sportsnet ONE, con tutte le competizioni rese disponibili sul suo servizio in abbonamento Sportsnet NOW. La National Hockey League Foundation e EA (editore di NHL 20) doneranno anche $ 100K USD a nuovi interventi di soccorso di coronavirus (COVID-19).

Honda ha firmato come sponsor presentatore dell’evento. Il marchio automobilistico supporta anche altre iniziative di Esport della NHL come il NHL Gaming World Championship dal 2018.

La competizione viene prodotta in coordinamento con l’organizzatore globale del torneo ESL , che sta fornendo “la produzione, la direzione creativa e la guida logistica per l’evento”, secondo un comunicato.

Mentre i giocatori delle squadre si sfideranno come nelle partite ufficiali, il vicepresidente NHL per lo sviluppo e l’innovazione del business Chris Golier ha dichiarato che il focus di queste trasmissioni sarà focalizzato sull’impegno piuttosto che sulla competizione.

Stiamo vedendo molti dei nostri giocatori là fuori attivamente in streaming. Alcuni lo stanno facendo con un componente di beneficenza, altri lo fanno perché adorano solo i giochi e stanno solo uscendo e parlando con i fan. Quindi non vediamo questo come molto diverso da quello: è un bel formato rilassato e rilassato che aiuta a creare e continuare la conversazione. Pensiamo che sia un buon formato per il coinvolgimento.

Golier ha aggiunto che alcuni match-up sono stati pianificati sulla base di amicizie tra giocatori o altre connessioni per incoraggiare ulteriormente quella dinamica confortevole e “facilitare una buona conversazione di hockey”. La conversazione sarà facilitata dall’annunciatore della serie televisiva Los Angeles Kings Alex Faust, che fungerà da conduttore per le partite di ogni settimana.

Vogliamo parlare di hockey. Vogliamo mettere l’hockey davanti ai tifosi, conversare e pensiamo che questo tipo di formato in cui sono presenti le nostre squadre sia un buon modo per farlo.

Oltre alla Player Gaming Challenge, l’NHL è attualmente al centro delle qualificazioni online per il terzo anno della sua principale iniziativa di Esport, il NHL Gaming World Championship. All’inizio di quest’anno, l’NHL ha annunciato che avrebbe aumentato il montepremi per il campionato del mondo a $ 150.000 per il 2020 .