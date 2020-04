Annunciata la Call of Duty: Mobile World Championship

Oggi Activision Blizzard ha rivelato i dettagli iniziali dei suoi piani di Esports Call of Duty: Mobile . Il Call of Duty: mobile World Championship 2020 prenderà il via il 30 aprile con una fase di qualificazione iniziale. Activision Blizzard si è assicurato Sony Xperia come sponsor di presentazione per la competizione.

La prima fase della competizione si svolgerà attraverso un evento in-game in cui i giocatori guadagneranno il diritto di avanzare alla fase successiva in base alla loro prestazione individuale. Quelli che passeranno poi creeranno squadre per competere nella “Fase 2 e oltre” con dettagli che includono premi, regole e piattaforme di trasmissione che saranno rivelati in un secondo momento.

La struttura di qualificazione iniziale è simile a quella utilizzata da Supercell per le fasi iniziali della costruzione della sua Clash Royale League, che alla fine includeva organizzazioni di Esport di alto livello che selezionavano i giocatori in base alle loro prestazioni nelle qualificazioni individuali. In particolare, a questo punto sembra non esserci alcun legame diretto con la CoD League o le sue squadre. Activision Blizzard sembra invece trattare CoD: Mobile come un ecosistema distinto, utilizzando una struttura più familiare agli utenti mobili.