Riot Games annulla il Mid-Season Invitational

Mentre Riot Games è stata in grado di completare online le stagioni regionali della League of Legends , l’editore ha dovuto cancellare MSI, uno dei suoi maggiori tornei globali. Di solito in mostra ai team di Spring Split più performanti, Riot ha affermato di aver annullato l’evento su consiglio delle autorità sanitarie e di altri esperti, e sta esplorando attività alternative.

L’MSI è stato precedentemente ritardato dalla data originale di maggio a giugno, tuttavia le restrizioni sui viaggi e sulla raccolta pubblica causate dalla nuova pandemia di coronavirus (COVID-19) non si sono attenuate come inizialmente previsto. In una dichiarazione, il responsabile degli Esportazioni globali John Needham ha osservato che le versioni alternative dell’evento non soddisferebbero gli standard aziendali, e ora i 12 campionati regionali si sposteranno nelle loro divisioni estive secondo i programmi fissati all’inizio dell’anno.

Questa decisione ci consente inoltre di dedicare il nostro team e risorse globali di Esports alla pianificazione per Worlds 2020. Siamo totalmente impegnati a offrire lo spettacolo più grande che abbiamo mai prodotto in Cina per celebrare il decimo anniversario del nostro sport.

Le finali di Worlds quest’anno si terranno allo stadio di Shanghai, che vanta una capacità potenziale di oltre 50.000 persone. In una recente conferenza stampa, il governo di Shanghai si è impegnato a sostenere pienamente l’evento.

Uno degli scopi dell’MSI è determinare il seeding dei campionati mondiali. Con la sua assenza, così come la creazione della Pacific Championship Series ( che quest’anno ha unito due leghe regionali ), Worlds vedrà la seguente distribuzione di semi.

LPL (Cina), LEC (Europa): quattro squadre ciascuno.

LCK (Corea), LCS (Nord America): tre squadre ciascuno.

PCS (Sud-est asiatico), VCS (Vietnam): due squadre ciascuno.

CBLOL (Brasile), TCL (Turchia), LJL (Giappone), LLA (America Latina), OPL (Oceania), LCL (Commonwealth of Independent States): una squadra ciascuno.

Quest’anno ai campionati cinesi ed europei è stato assegnato un seme in più, in base alle loro prestazioni nelle competizioni internazionali negli ultimi due anni (entrambi sono stati rappresentati nelle finali dei Mondiali 2018 e 2019).

Ulteriori informazioni sul Campionato mondiale 2020, compresi i posizionamenti in piscina per tutti i semi, saranno condivise più vicino all’evento.