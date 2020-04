Tales of Arise è il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

Tales of Arise è diventato il gioco più atteso in Giappone dai lettori di Famitsu, dopo che tale classifica è stata dominata per circa due anni da Final Fantasy VII Remake, ormai uscito fuori dalla lista vista la sua pubblicazione. Da questo momento in avanti vedremo sicuramente una maggiore alternanza soprattutto per quanto riguarda la prima posizione.

Al secondo posto troviamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, titolo molto atteso dai giapponesi, mente il podio è stato chiuso da Trials of Mana (qui la nostra recensione). Di seguito la top 10 settimanale, che vede anche la presenza di Cyberpunk 2077, The Last of Us: Part II e Ghost of Tsushima.