The Adventures of Tintin: prossimamente su console e PC

La software house francese Microïds ha oggi annunciato una partnership con Moulinsart per una creativa e viva collaborazione per sviluppare e pubblicare per console e PC un gioco basato sull’indimenticabile serie a fumetti belga The Adventures of Tintin, il cui esordio è avvenuto nel lontano gennaio 1929 grazie alle matite e ai dialoghi del fumettista Hergé, all’anagrafe Georges Prosper Remi. Stéphane Longeard (CEO di Microïds), ha successivamente dichiarato in un comunicato stampa che:

Siamo estremamente felici di lavorare su questa coproduzione! Siamo stati disposti a farlo accadere per un bel po’ di tempo. Questo annuncio è il risultato di un processo creativo che ci consente di definire con precisione come prenderà forma questo progetto e le due società interagiranno. Questo è davvero un sogno diventato realtà per noi. The Adventures of Tintin hanno trasportato milioni di lettori in tutto il mondo e questa opportunità ci consentirà di mettere i nostri talenti al servizio di uno dei più grandi creatori del 20° secolo e del suo eroe inchiostrato: i membri del nostro team sono fan del famoso reporter e faranno il loro meglio per rendere questo franchising un omaggio vibrante. Non vediamo l’ora di dare il via a questo progetto!

Mentre Nick Rodwell (Moulinsart director) ha infine aggiunto che:

Il videogioco per PC e console in arrivo si inserisce abbastanza bene nell’eredità delle avventure del reporter più famoso. La nostra ambizione è offrire a un pubblico mainstream un gioco divertente e amichevole per il divertimento di tutti. Microids è per noi il partner ideale per dare vita a questa nuova avventura di Tintin.

Iniziate sin da ora il conto alla rovescia, perché The Adventures of Tintin vi catapulterà con i leggendari personaggi di Tintin e Snowy in incredibili momenti, da vivere a loro volta insieme al geniale professore Cuthbert Calculus, agli esilaranti detective Thomson & Thompson e al coraggioso capitano Archibald Haddock che, insieme alla sua passione per il whisky appassionato, vi accompagnerà con i suoi più sofisticati insulti. Dopo aver quindi conosciuto il nostro avventuroso reporter in oceani d’inchiostro e in The Adventures of Tintin (2011) diretto da Steven Spielberg, non ci resta che aspettare di ammirarlo in questa nuova avventura interattiva di cui non mancheremo di aggiornarvi via games news.

Se non doveste essere ancora a conoscenza di un altro incredibile ed acquerellato titolo che approderà l’anno prossimo su Nintendo Switch e PC, vi invitiamo a curiosare qui.