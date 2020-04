Biped: in arrivo il 21 maggio anche su Switch

Come promesso, eccoci qui! Perché se poche settimane fa vi avevamo annunciato con una delle nostre games news l’arrivo di questo curioso titolo per l’8 aprile su PlayStation 4, oggi vi informiamo invece che META Publishing e la software house NExT Studios sono pronte a lanciare il 21 maggio il cooperative puzzle platformer Biped anche per Nintendo Switch via Nintendo eShop.

Gioco di avventura e di azione cooperativo perfetto per tutte le età, Biped rivela la sua particolarità nello spingervi ad avere anche nella modalità cooperativa una empatica collaborazione da vivere di minuto in minuto insieme ad un’altra persona. I due piccoli e simpatici robot bipedi Aku e Sila, vi aspettano dunque per farvi conoscere le incredibili meraviglie che scoprirete insieme a loro lungo il cammino che vi condurrà ai fari planetari.