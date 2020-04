Matrix 4: Joe Pantoliano vorrebbe tornare nel film

Matrix 4 è il quarto capitolo dell’omonima saga di fantascienza ideata dalle sorelle Lana e Lilly Wachowski nell’oramai lontano 1999. Come vi abbiamo rivelato qualche tempo fa, le riprese sono iniziate a fine febbraio, ma, a causa dell’interruzioni delle produzioni a causa del Covid-19, sono attualmente ferme. Il lungometraggio vedrà un ritorno di alcuni dei membri originali dei primi tre film come Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, rispettivamente nel ruolo di Neo e Trinity.

Matrix 4: il divo interessato al progetto

Anche un altro attore presente negli altri capitoli ha intenzione di tornare nel progetto, come è stato riportato da Comic Book: si tratta di Joe Pantoliano, visto di recente in Bad Boys For Life, che ha interpretato Cypher. L’artista ha dichiarato di avere avuto il desiderio di essere inserito nel cast e per questo motivo ha contattato direttamente Lana Wachowski, ma purtroppo non ha ricevuto ancora risposta.