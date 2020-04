Scary Stories to Tell in the Dark avrà un sequel

Scary Stories to Tell in the Dark (qui trovate il trailer) è il lungometraggio horror del 2019 diretto da André Øvredal e sceneggiato da Dan e Kevin Hageman, che è stato presentato in anteprima alla 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma che si è tenuta dal 17 al 27 ottobre 2019. L’opera, prodotta da Guillermo del Toro, è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie di libri per ragazzi scritta da Alvin Schwartz.

Scary Stories to Tell in the Dark: il sequel

Qualche ora fa, il sito The Wrap ha divulgato la notizia che la realizzazione in questione tornerà con un seguito grazie a Paramount Pictures ed Entertainment One, con lo stesso regista e anche i medesimi sceneggiatori del primo titolo. Attualmente non si hanno altri dettagli in merito e non appena li avremo, ve li comunicheremo prontamente.