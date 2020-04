The Mandalorian: ecco i titoli degli episodi della seconda stagione

The Mandalorian è la serie televisiva di punta di Disney Plus, piattaforma streaming, di proprietà di The Walt Disney Company, che è arrivata in Italia e in altri paesi europei il 24 marzo scorso. L’opera, ambientata nell’universo di Star Wars, presenta una storia completamente originale con protagonista il misterioso cacciatore di taglie Din Djarin (Pedro Pascal), allevato dai Mandaloriani. Con una terza stagione in procinto di iniziare i lavori di pre-produzione, sono stati già rivelati i titoli degli episodi della seconda, che dovrebbe arrivare quest’autunno direttamente sul device on demand.

The Mandalorian: pubblicati i nomi delle puntate

La giornalista Emre Kaya, che scrive su Geeks Worlwide e Omega Underground News, ha reso noti i nomi attraverso il suo profilo Twitter:

Chapter One: The Search

Chapter Two: The Confrontation

Chapter Three: The Bounty

Chapter Four: The Republic

Chapter Five: The Loyalist

Chapter Six: The Sorcerer

Chapter Seven: The Return

Chapter Eight: The Empire.

Sulla scia della prima stagione, anche questi Capitoli presentano una singola parola che caratterizza il tema e il contenuto dell’episodio. Sicuramente un dettaglio interessante che svela un altro piccolo tassello delle puntate inedite che vedremo tra qualche mese. Vi lasciamo inoltre al tweet completo in maniera tale che possiate verificare l’attendibilità della sua comunicazione.