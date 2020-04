Book of Demons: il 30 aprile debutterà anche per Switch, PS4 e Xbox One

Dopo il suo esordio avvenuto nel dicembre 2018 per PC via Steam, 505 Games e le software house Sonka e Thing Trunk, hanno annunciato per il prossimo giovedì 30 aprile l’arrivo anche su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One di Book of Demons, di cui potete trovare sin da oggi il preordine su Nintendo eShop con uno sconto del 10%.

Ispirato all’oscuro sfondo del primo Diablo, Book of Demons si rivela essere solo in parte un tributo ai classici hack-and-slash. Un mondo che vive interamente all’interno di un libro pop-up, che vi immergerà nell’atmosfera di Paperverse in cui siete chiamati nientemeno che a salvare quest’universo dal sorgere della diavoleria assoluta. Tra sotterranei generati proceduralmente, oltre 70 creature malvagie celate nei meandri più inaspettati, avrete la possibilità di decidere il tempo da dedicare a ciascuna missione che vi aspetta e di scegliere la carta magica (tra abilità, incantesimi ed oggetti) da impugnare per sconfiggere l’onda tenebrosa che si intreccia in questa mistica storia tra il bene e il male.

