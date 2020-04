Astronomical: da oggi sino a domenica con Travis Scott e Fortnite

Tenetevi forte, perché da oggi sino a domenica 26 aprile vi aspetta un incredibile viaggio musicale con Travis Scott, nel corso della prima mondiale di un suo nuovo brano! Ispirato alle inventive di Cactus Jack e realizzato all’interno di Fortnite, l’evento Astronomical permetterà a tutto il mondo di vivere un’esperienza inimmaginabile tramite un tour le cui porte si apriranno 30 minuti prima dello spettacolo:

venerdì 24 aprile 2020 01:00:00 CEST venerdì 24 aprile 2020 16:00:00 CEST sabato 25 aprile 2020 06:00:00 CEST sabato 25 aprile 2020 17:00:00 CEST domenica 26 aprile 2020 00:00:00 CEST

E poco prima che approdasse Astronomical, vi informiamo che sin dallo scorso 21 aprile è stata data la possibilità di ottenere costumi, emote e molto altro che non vi anticipiamo di Travis Scott (new entry della serie Icone). E se sarete tra i partecipanti degli eventi Astronomical, avrete inoltre l’occasione di acquisire il deltaplano Ciclone Astroworld, due schermate di caricamento gratuite, oltre che ad immergervi in sfide Astronomical per sbloccare gratuitamente altre attrezzature. Dunque, affrettatevi! Qui troverete tutti i promemoria per partecipare ad Astronomical.

E infine, se non doveste essere ancora a conoscenza che Fortnite è ora disponibile sul PlayStore di Google, vi invitiamo allora a dare un’occhiata qui.