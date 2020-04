Agents of SHIELD 7: Marvel svela il teaser trailer dell’ultima stagione

Marvel Entertainment ha rilasciato il teaser trailer ufficiale per la settima e ultima stagione di Agents of SHIELD, attesa per il prossimo 27 maggio su Netflix. L’annuncio era già arrivato la scorsa settimana dagli stessi canali della Marvel, ma adesso possiamo finalmente dare un’occhiata ravvicinata al futuro degli agenti.

La sorpresa più grande del teaser trailer è forse il ritorno di Hydra che, mostrato in una semplice inquadratura, ci fa capire di non essere realmente scomparso. Nel caos delle scene ci viene inoltre mostrato quello che sembra essere un viaggio temporale. Le foto di Clark Gregg (Phil Coulson) e di Chloe Bennet (Daisy Johnson) nelle loro vesti degli anni ’30 ci danno un’ulteriore riprova delle teorie sui viaggi temporali, ma per capire dove andrà realmente a concludersi la storia dovremo attendere il 27 maggio.

Lasciandovi al teaser trailer dell’ultima stagione, vi ricordiamo che potrete trovare le prime 6 stagioni di Agents of SHIELD su Netflix.