Rebuild of Evangelion: Studio Khara rivela il misterioso creatore del logo ufficiale

Rivelando un dettaglio che molti avrebbero ignorato, Studio Khara ha confermato che i loghi per la tetralogia cinematografica di Rebuild of Evangelion sono stati realizzati a mano da Hideaki Anno, storico creatore e direttore di Neon Genesis Evangelion dalla sua uscita originale nel 1995.

Studio Khara ha inoltre specificato che Anno disegnò il logo di 1.0 You Are [Not] Alone con la penna professionale di sua moglie, Moyoco Anno, che tuttora lavora come mangaka. Per il logo di 2.0 You Can [Not] Advance utilizzò invece un pastello, mentre per 3.0 You Can (Not) Redo decise di utilizzare un pennarello. Per 3.0+1.0 Thrice Upon A Time, infine, ha voluto sfruttare una penna stilografica. Tutti i loghi, nonostante la decisione autoriale e autonoma di Hideaki Anno, sono stati realizzati direttamente negli uffici di Studio Khara.

Il lato più interessante di questa scoperta, nonostante l’annuncio fosse solo relativo ai loghi di Rebuild of Evangelion, è che molti appassionati sono subito andati ad analizzare le scritte a mano che si vedono a più riprese durante la serie animata originale e negli stessi film. Il tratto sembra inconfondibile: è sempre lo stile di Hideaki Anno.

Vi lasciamo ad alcune immagini topiche che contengono questo tratto, ricordandovi che Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time, quarto e ultimo film della tetralogia cinematografica, è stato rimandato a data da destinarsi a causa del Coronavirus (COVID-19).