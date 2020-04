CORSAIR e DreamHack rinnovano la partnership

L’organizzatore del festival di gioco DreamHack ha rinnovato la sua collaborazione con il produttore di periferiche di gioco CORSAIR per il 2020. La società continuerà a servire come partner per DreamHack Masters, DreamHack Open e DreamLeague. Inoltre, la CORSAIR Elgato sarà il partner ufficiale di Dreamhack Stream Studio, un’area dedicata per gli streamer da cui trasmettere e salutare i festival DreamHack.

CORSAIR ha iniziato la sua collaborazione con DreamHack nel 2018. All’inizio di quest’anno, la società ha anche annunciato accordi con Rainbow Six Pro League e Team Vitality .