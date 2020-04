Nintendo conferma: hackerati 160.000 account

Ne avevamo già parlato negli scorsi giorni, ma oggi Nintendo ha voluto confermarlo ufficialmente: oltre 160.000 Network ID sono stati hackerati a causa di un’apertura nell’ecosistema digitale della compagnia. Fortunatamente, nonostante gli account siano stati effettivamente violati, la situazione non sembra così grave.

Il sito ufficiale giapponese dell’azienda infatti, oltre ad aver annunciato l’hackeraggio degli account in questione, ha anche confermato che la violazione si è rivelata possibile grazie allo sfruttamento dei servizi esterni, dando modo ai malintenzionati di rubare nomi utenti e password da centinaia di migliaia di Network ID. In tutta risposta, come si evince anche dal tweet ufficiale sulle pagine di Nintendo, la compagnia ha deciso di disattivare temporaneamente il sistema e di resettare le password degli utenti coinvolti, che saranno contattati direttamente.

Inoltre, nonostante il furto dei dati comprendesse il nome utente e la password degli utenti, sembra che l’utilizzo dei servizi esterni non abbia consentito ai malintenzionati di rubare le informazioni sulle carte di credito collegate, evitando in questo caso un danno potenzialmente catastrofico per migliaia di giocatori.

Per migliorare il servizio ed evitare che il problema possa ripetersi al riavvio del Network ID, la compagnia ha indicato sulle sue pagine ufficiali di contattare il Servizio del consumatore e di attivare la verifica in due passaggi:

“Nonostante le nostre indagini siano ancora in corso, vogliamo rassicurare tutti gli utenti che al momento non abbiamo trovato alcuna prova di un’intrusione nei database, server o servizi di Nintendo. In seguito ai primi risultati delle nostre indagini, abbiamo deciso di revocare la possibilità di utilizzare un Nintendo Network ID per eseguire l’accesso all’account Nintendo. Tutti gli altri metodi rimangono disponibili.

Come ulteriore precauzione, contatteremo presto gli utenti per i quali sospettiamo si siano verificati accessi non autorizzati, invitandoli a reimpostare le password del Nintendo Network ID e dell’account Nintendo.

Inoltre, raccomandiamo ai nostri utenti di abilitare la verifica in due passaggi per i loro account Nintendo.”